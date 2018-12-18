İslahiye MYO öğrencilerine bağımlılıkla mücadele semineri

İslahiye Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde Sosyolog Kürşat Saraç konuşmacı olarak katıldı. Sosyolog Kürşat Saraç yaptığı sunumda bağımlılık ve bağımlılık çeşitleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Sosyolog Saraç, bağımlılığın sosyolojik olarak yorumlanmasına toplumunun yapı taşı olan aile kurumundan başlayarak aile kurumunun her toplumda önemli bir yere sahip olduğunu ve aile içerisinde ebeveynlerin veya çocukların bağımlı olduğunda aileye ve devamında toplumun çok büyük bir bölümünü etkileyeceğini ifade etti.

Konuşmasını sosyolojik olgu olan cinsiyet ve sosyo-ekonomik durumlarla bağımlılık arasında bulunan ilişkileri açıklayarak sürdüren Sosyolog Saraç, sosyoloji biliminde kullanılan analiz yöntemleri ile bağımlılık kavramını açıklayarak, seminerin sloganı olan "Hayat bir gün bağımlıktan kurtul bugün" ifadesini kullandı.

Katılımın oldukça yoğun olduğu seminer sonunda Sosyolog Kürşat Saraç'a, Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğ. Gör. Halim Gök tarafından teşekkür belgesi, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Ali Bal tarafından da çiçek ve hediye takdim edildi.