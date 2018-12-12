İslahiye MYO'da insan hakları semineri düzenledi

GAÜN İslahiye Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda düzenlenen seminerde konuşan GAÜN İslahiye MYO Sekreteri ve İslahiye İlçe İnsan Hakları Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan İnsan Hakları gününün tarihi gelişimi, temel hak ve özgürlükleri hakkında bilgi verdi.

Bilal Erdoğan, 30 Maddelik İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin Peygamberimiz'in veda hutbesiyle örtüştüğünü, beyannamedeki hususların dinimizce uygulandığını, geçmişte atalarımızın insan haklarına büyük önem verdiğini ve atalarımızın fethettiği yerlere barış ve huzur götürdüğünü söyledi. Erdoğan, “İstanbul'un fethinde Bizans asillerinden Grandük Notaras'ın söylediği ‘İstanbul'da kardinal serpuşu(şapkası) görmektense, Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederim' diyerek Osmanlının barış ve adaletine güvendiği bu sözün insan haklarına verilen önemin göstergesidir” dedi.

Batılıların İnsan Hakları ve sözde barış adına gittiği ülkelere kaos ve zulüm götürdüğünü ama bir türlü insan hakları ve barışı tesis edemediklerini vurgulayan Erdoğan, “Filistin'de, Irak'ta, Suriye'de, Myanmar'da, Doğu Türkistan'da, Afganistan'da, Pakistan'da, Tibet'te ve daha nicelerinde milyonlarca masum insan ölmekte ve hak ihlaline uğramakta, kadınlar tecavüze, çocuklar zulme uğramış ve uğramaya devam etmektedir. Ayrıca Suriye konusunda da sınıfta kaldılar. Devletimiz ve halkımız mültecilere şartsız kucak açıp yardımlarına koşarken onlar sınırlarını kapattılar. İnsan Haklarının en güzel uygulandığı yer Türkiye Cumhuriyeti'dir. Çünkü insanlığımız sağlam temeller üzerine oturmuş ve derin bir geçmişi olan büyük bir millet olmanın gururunu yaşamakta” diye konuştu.

Erdoğan, İnsan Hakları konusunda her daim hassas olunması gerektiğini ve bunun için insanın önce kendisine saygı duyup sonra başkalarına saygı duyması gerektiğini belirtti.

Seminerden sonra GAÜN İslahiye Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Nur tarafından Bilal Erdoğan'a teşekkür belgesi takdim edildi.