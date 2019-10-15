İslahiye MYO'da zaman yönetimi konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda, Odak Akademi Genel Koordinatörü ve Uzman Psikoterapist Mehmet Aydoğan tarafından Zaman Yönetimi konferansı verildi.

Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği konferansta Uzman Psikoterapist Aydoğan, zaman yönetiminin önemi hakkında öğrencileri bilgilendirerek; zaman yönetiminin nasıl kazanılacağı konusunda da örnekler sundu. Zamanın depolanamaz, taşınamaz ve evrensel bir kaynak olduğunu belirten Uzman Psikoterapist Aydoğan, “Dün geçmiş ve bizim bugünün kıymetini bilmemiz gerekiyor. Seçimlerimizi etkili şekilde yapabilir ve bunu hayatımıza uygulayabilirsek başarı sağlarız” dedi. Zaman konusunda insanın, kendini sorgulaması ve kendini ona göre şekillendirmesi gerektiğini kaydeden Uzman Psikoterapist Aydoğan ise "Beden, zihin ve ruh, insanın zamanı iyi yönetmesini sağlayan etkenlerdir. İnsan, zamanı yönetebilmesi için, yaptığı işin bilincinde olması gerekir. İnsan, bu şekilde daha verimli olmanın yanında, daha az stres yaşar ve amacına ulaşmayı başarır. Örneğin; bir kişi günde iki saat televizyon seyrederse yılda 730 saat buda 90 gün eder ve bunu aya bölersek yılın 4.5 ayına tekabül eder. Zaman yönetimi herkes için çok önemli" diye konuştu.

Konferansın sonunda Uzman Psikoterapist Mehmet Aydoğan'a Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Halim Gök tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.