İslahiye MYO'dan ‘zoonoz' hastalıkları semineri

Veterinerlik Bölümü ile Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü öğrencilerine yönelik olarak İslahiye Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda düzenlenen ve büyük ilgi gören seminerin konuşmacılarından Veteriner Hekim Numan Kılınç, Tuberküloz, Brucella, Kuduz, Antraks ve Hitatik kist hastalıkları hakkında insan sağlığını ilgilendiren konulara değindi.

İslahiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesi Veteriner Hekimi Kılınç, Zoonoz hastalıklarının insan sağlığını etkilediğini bunun için çok dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Zoonoz hastalıklarının bulaşma şekilleri ve görülme sıklıkları ülkelerin coğrafi yapısına, gelişmişlik düzeyine, eğitime, hayvancılık düzenine bağlı faktörlere göre değişiklik gösterebildiğini kaydeden Kılınç, Zoonoz hastalıklardan korunma işlemi çok yönlü bir takım tedbirin alınmasına ve uygulamaya konulmasına bağlı olduğunu, bu açıdan mücadelede ulusal ve uluslararası kuruluşların alacağı tedbirler yanında bireylerin de üzerine düşen görevleri olduğunu vurguladı.

İslahiye Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesi Veteriner Hekimi Remziye Özsoy Dartar da pet hayvanlarından insanlara bulaşabilecek Zoonoz'a karşı aşılamanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, evlerinde hayvan besleyen insanlarımızın aşılama takvimlerine riayet etmesi gerektiğini ve mutlaka periyodik bakımlarının yapılmasının hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.

İslahiye Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Başkanı Prof. Dr. M. Ali Bal da konuşmasında, günümüzde hayvan ve insan sağlığını ilgilendiren 200 kadar Zoonoz hastalığı olduğunu belirterek, bunlardan yaklaşık 50 kadarının insan sağlığı yönünden büyük problemlere yol açtığının bilindiğini ve Zoonoz hastalıkları yalnızca halk sağlığını olumsuz etkilemekle kalmayıp, hayvanlarda verim kayıplarına ve ölümlere de sebep olarak ülke ekonomisine büyük bir darbe vurduğunu ifade etti.

Seminerden sonra Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Başkanı Prof. Dr. M. Ali Bal tarafından Numan Kılınç'a, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Halim Gök tarafından da Remziye Özsoy Dartar'a teşekkür belgesi takdim edildi.