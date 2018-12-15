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İslahiye'de 17 imam hatibe ezan okuma sertifikası

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 17 imam ve hatibe ezan okuma kursu verildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 17 imam ve hatibe ezan okuma kursu verildi.


Gaziantep İl Müftülüğü ve İslahiye İlçe Müftülüğü işbirliğiyle İslahiye'de görev yapan 17 imam ve hatibe ezan okuma kursu düzenlendi. İslahiye Belediyesi konferans salonunda Öğretici Abdurrahman Zorlu tarafından verilen bir aylık kursu başarıyla bitiren kursiyer imam-hatip, müezzin ve kayyımlar düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.


İlahi ve kasidelerin de okunduğu programda, davetlilere İslahiye biberi ve kuru üzüm hediye edildi.

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