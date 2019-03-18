İslahiye'de 18 Mart Çanakkale Zafer'inin yıl dönümü kutlamaları

İslahiye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 104. Yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 104. Yıl dönümü törenlerle kutlandı. İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, 106. Topçu Alayı ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Ömer Şahin Selvi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İslahiye Şube Başkanı İsmail Macit, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. İslahiye Demokrasi Meydanında yapılan törende, İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, 106. Topçu Alayı ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Ömer Şahin Selvi, Cumhuriyet Başsavcısı Melih Aladağ,2. Zırlıhlı Alay Komutanı Tankçı Albay Refai Ecrin Oğulları, Emniyet Müdürü Bederettin Sarıtaş, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Aslan, MHP İlçe Başkanı Metin Şentürk ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İslahiye Şube Başkanı İsmail Macit, Daire amirleri, Öğrenciler ve Askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından 106. Topçu Alay Komutanlığından Topçu Üsteğmen Çağatay Çeltik tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Şehitlik ziyaretinin ardından program, öğrencilerin okuduğu şiirler, Çanakkale Cephe Gerisi tiyatro gösterisi sahnelendi. Okul korosunun seslendirdiği Çanakkale Türkülerinin ardından program sona erdi.