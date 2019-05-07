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İslahiye'de 2 otomobil çarpıştı:2 yaralı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre İslahiye-Hassa karayolu Yeşilyurt Mahallesi Üzümlü kavşağında Mahmut K. (57) yönetimindeki 20 AE 229 plakalı otomobil ile Ali Ç. (74) idaresindeki 55 BS 156 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, her iki otomobilin sürücüleri yaralanarak, ilçedeki hastaneye kaldırıldı.


yaralılardan Ali Ç.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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