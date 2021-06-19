İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İslahiye'de anız yangını trafiği durdurdu

Gaziantep’in İslahiye İlçesinde meydana gelen anız yangınında trafik durma noktasına geldi.

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde meydana gelen anız yangınında trafik durma noktasına geldi.


İslahiye ilçesinde bir çok canlıya da zarar veren anız yangınları devam ediyor. Beyler Mahallesi Kırmıtlı Mevkii'nde meydana gelen ve çıkış sebebi bilinmeyen yangında yolu duman kapladı.


Trafiğin durma noktasına geldiği anız yangını şoförlerin görüş mesafesini düşürürken bazı şoförler yol kenarına çekerek park etti.


Orta refüjlerdeki çiçeklere zarar veren yangın İslahiye Belediyesine ait sulama aracı ile söndürüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.