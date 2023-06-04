İslahiye'de aracın sıkıştırdığı motor devrildi: 2 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde arkadan gelen aracın sıkıştırması sonucu dengesini kaybeden motor devrildi, 2 kişi yaralandı.

İslahiye ilçesinde Kalyon Konteyner kent önünde seyir halinde olan yabancı uyruklu M.H. idaresindeki 79 DC 682 plakalı motosiklet, arkadan gelen ve sürücüsü belli olmayan Seat markalı araç tarafından defalarca sıkıştırılması üzerine devrildi. Sürücü M.H. ve arkasında oturan M.P. yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polisler sevk edildi. Olay yerine çağırılan 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.H. yaptığı açıklamada “Dolan köyünden geliyordum. Arkamda Seat marka bir araç beni sıkıştırmaya başladı. Sağa geçtim sola geçtim buna rağmen sıkıştırmaya devam etti, motora iyice yanaştı. Dengemizi kaybettik ve metrelerce sürüklendik. Arkadaşımın durumunun nasıl olduğunu bilmiyorum” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.