İslahiye'de aşılama çalışmaları başladı

GAZİANTEP (İHA) – Ülke genelinde eş zamanlı olarak başlatılan aşılama çalışmalarına Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de başlandı.

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Çin'den getirilen CoronaVac aşısı öncelikli olarak sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan İslahiye Devlet Hastanesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarda görev yapan sağlık çalışanlarını aşılama çalışmaları başladı.

Dün ve bugün aşılanan personel sayısının yüze ulaştığını belirten Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Yıldız, MHRS uygulamasından randevusunu alarak aşısını yaptırdı. Aşılama çalışmaları ve sistem hakkında bilgi veren Başhekim Yıldız, "Aşılamamıza Sağlık Bakanlığının talimatı ile dün itibari ile başladık, ilk etapta sağlık çalışanlarını aşılıyoruz, İnşallah yakın dönemde Sağlık Bakanlığının verdiği algoritmaya göre öncelikli olarak kronik hastalığı olan ve belli bir yaş üzerindeki vatandaşlarımızdan başlamak üzere aşılama programımıza hastanemizde ve aile sağlığı merkezlerimizde devam etmekteyiz. Burada en önemli husus aşı olmak için MHRS sisteminden, 182 yi arayarak veya E-Nabız sisteminden randevu almamız gerekiyor, bunun sonucunda aile hekimliklerinden veya hastanelerden aşılarını olabilirler, herkesi bir sonraki aşamada aşı olmaya davet ediyoruz" dedi.

Aşısını olduktan sonra yarım saat bekletilen sağlık çalışanı Ali Gür yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanıyım aşımı yaptırdım, 15 dakikadır bekliyorum, yarım saat beklememi istediler, herhangi bir yan etkisini görmedim, zamanın dolmasını bekliyorum" diye konuştu.

İki doz şeklinde uygulanacak aşının ikinci dozu 28 gün sonra yapılacak.