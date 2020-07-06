İslahiye'de bir apartman karantinada

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir günde görülen iki vakayla birlikte bir apartman karantinaya alındı.

İslahiye İlçe sağlık Müdürlüğü ve emniyet ekiplerinin, 21 daire bulunan apartmanda temaslı olması şüphesi üzerine 53 kişi ve farklı bir adreste oturduğu tespit edilen 2 kişi ile birlikte toplamda 55 kişi İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süre ile karantina altına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri binaya gelmek isteyecek kişilerin uyarılması amacı ile bina girişine uyarı notu asarak kapıya şerit çekti.

Karantinaya alınan vatandaşların ihtiyaçlarının, kaymakamlığa bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanacağı öğrenildi.