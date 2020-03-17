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İslahiye'de camiler imamsız kaldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın camilerde cemaatle namaz kılınmayacağını açıklamasının ardından Gaziantep’in İslahiye ilçesinde vatandaşlar, camilerde namazını tek başına kılıyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın camilerde cemaatle namaz kılınmayacağını açıklamasının ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde vatandaşlar, camilerde namazını tek başına kılıyor. Camilerin kapılarında ise cemaatle namaz kılınmaması konusunda uyarılar yer alıyor.


Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cami ve mescitlerde, cemaatle kılınan cuma ve vakit namazlarına ara verileceğini açıklaması üzerine tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde camilerde namazlar imamsız kılınıyor. Namaz vaktinde camiye gelen vatandaşlar, tek başlarına namazını kılarak camiden ayrılıyor.


İslahiye'deki vatandaşlar, camilerin giriş kapılarına asılan notlarla cemaatle namaz kılınmaması konusunda uyarıldı. Giriş kapılarına asılan uyarılarda ise, "Saygıdeğer halkımızın dikkatine, salgın hastalık riski sona erinceye kadar camilerimizde cemaatle vakit namazları ve Cuma namazları kılınmayacaktır. Lütfen namazlarınızı evinizde kılınız" ifadeleri yer aldı.


Uyarılara rağmen uygulamadan haberi olmayan ve camiye gelen bir gurup vatandaş ise cemaat ile namaz kılmama kararına tepki göstererek, "Biz Müslüman ülkeyiz, inşallah bu dert bize gelmez, onlar domuz eti yiyor, it eti yiyor eşek eti yiyor. Biz kuzu eti, koyun eti yiyoruz. Bize inşallah bir şey olmaz. Bizim imanımız var" diye konuştu.


Karara uyarak tek tek namazlarını kılan vatandaşlar, yaptıkları duaların ardından camiden çıkarak iş yerlerine döndü.

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