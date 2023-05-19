İslahiye'de depremzedeler için yapılan kalıcı konutlar hızla yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden en çok etkilenen ilçelerden olan İslahiye'de TOKİ tarafından yapılan kalıcı konutlar hızla yükseliyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar alanların barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar devam ediyor. Depremlerden en çok etkilenen ilçelerden İslahiye'de 7 bin 818 konutun inşası sürüyor. Bu çerçevede kaba inşaatı biten deprem konutları hızla yükselmeye devam ediyor.

“Kurban bayramına kadar binalarımızın kaba inşaatını bitirmeyi hedefliyoruz”

Proje Koordinatörü Murat Ulusoy, “Burada 17 bloktan oluşan 399 konut yapılıyor. 4 binamız 3+1 13 binamız ise 2+1olarak yapılıyor. 17 bloğumuzun 8 bloğu tamamlanmak üzeredir. Hedefimiz Kurban bayramına kadar 15 binamızın kaba inşaatının bitirilmesidir. Burada 400 konut yapıyoruz 2 bin 400 kişi barınacak. TOKİ'nin yaptığı bu binalar deprem yönetmeliğine göre yapılıyor. Binalarımızın tamamı radye temel üzerine kurulu tünel kalıp sistemiyle yapılıyor. Bu binalar çok güvenlidir” diye konuştu.

Bölgede yapımı devam eden konutların bir yıl içinde tamamlanarak depremzedelere verilecek.