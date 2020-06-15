İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İslahiye'de devrilen traktörün altında kalan sürücüsü yaralandı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkan bir traktörün altında kalan sürücü yarnalandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkan bir traktörün altında kalan sürücü yarnalandı.


Kaza, Hürriyet Mahallesi Kurtini Caddesinde meydana geldi. Levent K.(23) yönetimindeki 27 SZ 177 plakalı saman yüklü traktör, kontrolden çıkıp ağaca çarparak durabildi. Devrilen traktörün altında sıkışan Levent K. yaralandı. Yaralı sürücü, kazayı gören hane sakinleri tarafından uzun uğraşlar sonunda traktörün altından çıkartıldı. Yaralı kaza yerine çağırılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine götürüldü.


Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü daha sonra durumunun ağır olmasından dolayı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.


Emniyetin kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.