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İslahiye'de ev yangını korkuttu

İslahiye ‘de bir evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın maddi hasar meydana geldiYangın Hacı Ai Öztürk Mahallesi de 3 katlı bir Apartmanın 2.

İslahiye ‘de bir evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın maddi hasar meydana geldi


Yangın Hacı Ai Öztürk Mahallesi de 3 katlı bir Apartmanın 2. katında yaşayan Y.P'nin evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı .Yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar, itfaiyeyi arayarak, yardım istedi. Ekiplerin müdahalesi ile alevler kısa sürede söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi


Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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