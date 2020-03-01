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İslahiye'de İdlib şehitleri için destek gösterisi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde vatandaşlar rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz için yürüyüş gerçekleştirdi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde vatandaşlar rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz için yürüyüş gerçekleştirdi.



İslahiye'de toplanan vatandaş bir araya gelerek Türk askerine yapılan saldırıya tepki gösterdi. Demokrasi Meydanı'nda sosyal medyada gruplaşarak toplanan yüzlerce kişi İstiklal Marşı okuyarak slogan attı. Mehmetçiğe destek olmak amacıyla toplanan yaklaşık 300 kişilik grup İstiklal Marşı okudu, ”Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı. Daha sonra grup yaklaşık 100 araçlık konvoy oluşturup Türk bayraklarıyla ilçede tur attı. Kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.

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