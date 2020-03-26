İslahiye'de jandarmadan korona virüs denetimi

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde jandarma ekipleri yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını denetledi.

İslahiye ilçesinde Jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesi ve güvenli mesafede oturması, ateşlerinin olup olmadığı ve asayiş konularına ilişkin uygulanmasına yönelik denetimlere başladı. Jandarma ekipler Fevzipaşa Mahallesi ve Serinevler Mahallesi girişlerinde yaptığı denetimlerde özellikle yolcu minibüs, midibüs ve otobüslerde 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması gibi korona virüs salgınını önlemeye yönelik tedbirlere uyulup uyulmadığını tespit etti. Jandarma ekipleri, kurallara uymayanlara Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası kesiliyor.

Kurallara uymayan toplam 2 kişiye, Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince 392 TL idari para cezası kesildi. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.