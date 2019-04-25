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İslahiye'de kaçak alkollü içecek ve sigara ele geçirildi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde polis yaptığı operasyonla birlikte kaçak alkollü içecek ve sigara ele geçirildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde polis yaptığı operasyonla birlikte kaçak alkollü içecek ve sigara ele geçirildi.


İslahiye Emniyet Müdürlüğü Suç önleme ve Soruşturma Büro amirliği ekipleri Atatürk Mahallesi'nde bir iş yeri ve bir depoda arama yaptı. Aramalarda 382 şişe kaçak olduğu değerlendirilen alkollü içecek ile merdiven altı tabir edilen depoda 127 litre el yapımı şarap 716 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Olayla ilgili D.S. isimli şahıs göz altına alındı

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