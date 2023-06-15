İslahiye'de kiraz hasadı başladı

Gaziantep'te yaz sezonunun gelmesiyle İslahiye ilçesinde yılın ilk kiraz hasadı yapıldı. Yüksek rekolte beklenen “Napolyon” cinsi kirazının kilosu ise üreticiden 15 ile 30 TL arasında satılıyor.

İslahiye ilçesinde kiraz ağaçlarının çok olmasıyla bilinen Koçcağız köyünde yılın ilk kiraz hasadı başladı. 20 Hazirana kadar hasadının devam etmesi beklenen Napolyon cinsi kiraz üreticinin elinden en fazla 15-30 TL arasında bir fiyatla çıkarak marketlerde yerini alıyor. Son hız kiraz toplamaya devam eden üreticiler köylerinde deprem dolayısıyla gerçekleştiremedikleri festivalin gelecek yıl düzenlenmesi için muhtarlarla görüşeceklerini belirten emsettin Gök, “Üretim çok olduğu için burada bir festival yapılmasını istiyoruz. Bu konuyu muhtarla da görüşeceğiz. Deprem dolayısıyla bu sene olmayacak ama gelecek seneye kiraz festivali yaparak kiraz güzeli seçeceğiz” dedi.

20 Haziran'da hasat bitiyor

Hasat döneminin hız kesmeden devam ettiğini ve 20 Hazirana kadar bitirmeleri gerektiğini belirten Gök, “Bu sene ki durum geçen seneye göre çok iyi, bir an önce toplamamız ve elden çıkarmamız lazım. Hasat 8 Haziranda başladı 20 Hazirana kadar sürer. Kiraz, mevsimi çabuk geçen bir meyvedir. Zamanı geçtiği vakit bozuluyor onun için erkenden toplayıp bitirmek lazım” ifadelerini kullandı.

“İslahiye'nin köylerinde kiraz üretimi çok”

İslahiye'nin köylerinde kiraz üretiminin çok olduğunu söyleyerek satılan kirazların kalitesine göre fiyatlandırıldığını aktaran Gök, “Tarlada ucuz oluyor, markette 2 katı oluyor. Biz 15 ila 30 TL arasında değişen fiyatlarla elden çıkarıyoruz. Markette satıldığı zaman, kirazın kalitesine göre değişiklik gösteriyor 45 TL'ye kadar veriyorlar. İslahiye'de Koçcağız köyünün tamamında ve İslahiye'nin İdilli, Köklü ve Kayabaşı köylerinde de kiraz üretimi çok diyebiliriz” şeklinde konuştu.

“Kiraz festivali yaparak kiraz güzeli seçeceğiz”

İslahiye'de kiraz festivali yapılması için muhtarla iletişime geçeceklerini ve düzenlenecek festivalde kriterleri karşılayan üreticilere ödül vereceklerini söyleyen Gök, “Üretim çok olduğu için burada bir festival yapılmasını istiyoruz. Bu konuyu muhtarla da görüşeceğiz. Deprem dolayısıyla bu sene olmayacak ama gelecek seneye kiraz festivali yaparak kiraz güzeli seçeceğiz ve bütün kriterleri karşılayan kişilere ve en iyi üretimi yapan kişilere ödül vereceğiz. Depremin ağaçlara şu şekilde zararı oldu, meyvelerin geçen seneki tadı kalmadı. Kirazlarda geçen sene tat iyiyken bu sene bazılarında tat kaybı oluştu. Etkisinin bu yönde olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.