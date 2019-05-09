İslahiye'de küflenmiş ve kokmuş biber alarmı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zabıta ekipleri ihbar üzerine harekete geçti. Bir depoya baskın yapan ekipler, içeride 25 kiloluk 100 adet çuval içerisinde küflenmiş ve kokmuş biber buldu.

İslahiye Belediyesi ile Orman ve Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeni Mahalle'de bir depoya baskın yapıldı. İhbar üzerine yapılan baskında, 25 kiloluk 100 çuval dolusu çürümüş, kokmuş ve bozulmuş biber bulundu. El konulan bozuk biberler ilçe dışındaki bir alana götürülerek toprağa gömüldü.

Biber üretiminin yoğun olduğu İslahiye'de merdiven altı üretime müsaade edilmeyeceğini belirten yetkililer, gerekli denetimlerin süreceğini ifade etti.