İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İslahiye'de metruk binada yangın korkuttu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın korkuttu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın korkuttu. Yangın, bitişiğindeki binaya sıçramadan söndürüldü.


Yangın, Gaziantep'in İslahiye ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İçerisinde hiç kimsenin yaşamadığı metruk ahşap binanın çatısına atılan plastik şişe ve poşetler bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Ahşap binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile bitişikte bulunan binanın balkonundaki ahşap çatıya sıçramadan söndürüldü.


Herhangi bir can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangında metruk binada hasar meydana gelirken, yangının sebebi ise araştırılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.