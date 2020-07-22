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İslahiye'de önce patlama ardından sızıntı paniği

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir iş makinesinin doğal gaz hattına zarar vermesi nedeniyle yaşanan patlama ve ardından meydana gelen sızıntı mahallede paniğe neden oldu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir iş makinesinin doğal gaz hattına zarar vermesi nedeniyle yaşanan patlama ve ardından meydana gelen sızıntı mahallede paniğe neden oldu.


İslahiye ilçesine bağlı Yeni Mahalle Dağ Yolu mevkisinde bir binaya doğal gaz hattı çeken firmaya ait iş makinesinin doğal gaz borusuna zarar vermesi ile patlama meydana geldi. Yaralananın olmadığı patlama ile bölgede yaşanan panik, mahalleye yayılan gaz nedeniyle devam etti. Büyük panik yaşayan mahalleli, hemen durumu doğal gaz firmasına bildirdi. Patlama ve sızıntının olduğu bölgeye girişler kapatılırken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Panik, sızıntının olduğu hatta gaz akışı sağlayan vananın görevliler tarafından kapatılması ile sona erdi. Kapatılan vana ile ikinci patlama ve yangın tehlikesi önlenirken, zarar gören hattın onarımına başlandı.

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