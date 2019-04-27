İslahiye'de tefecilik operasyonu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tefecilik yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan üç şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla tefecilik yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik İslahiye Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğince ilçe merkezinde çalışma başlatıldı. Savcılıkça haklarında yakalama kararı verilen 3 şüpheliye ait adrese polis ekiplerince baskın düzenlendi. Operasyonda ekipler 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde çok sayıda arsa ve tarla tapu senetleri, dekontlar, alacak verecek hesaplarını gösteren ajanda ve defterler ile çeşitli çap ve markalarda iki tabanca ve mermiler ile bir miktar döviz ve Türk parası ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alındıktan sonra Adliye'ye sevk edilen 3 şüpheliden N.M isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.