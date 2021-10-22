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İslahiye'de trafik kazası: 2 yaralı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza Göltepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. H.H.S. (41) yönetimindeki 27 EB 153 plakalı kamyonun kontrolünü kaybetmesi sonucu aynı yöne giden Y. Ç. (56) yönetimindeki 33 DIL 71 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı.


çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan F.G (59) ile Z.Ç (52) yaralandı.


Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü.

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