İslahiye'de üniversite öğrencileri için oryantasyon programı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde (İİBF) yeni gelen öğrenciler için “oryantasyon programı ve hoş geldiniz şöleni” düzenlendi.

GAÜN İslahiye Yerleşkesinde düzenlenen etkinliğe, İslahiye İİBF Dekanı Prof. Dr. Hacı Mustafa Paksoy, Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, Ticaret Odası Başkanı Selahaddin Türkmen, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Paksoy, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde fakülteyi kazanan yeni öğrencilere “hoş geldiniz” dedi.

Fakültenin 2019 yılında ayrılan kontenjanlarda doluluk oranının yüzde yüze yakın olduğuna vurgu yapan Paksoy, üniversite hayatına dair yaşamdan kesitler vererek öğrencilere tavsiyelerde bulundu, yeni dönemin hayır olmasını diledi. Kaymakam Kotan, üniversite hayatına yeni atılan öğrencilere yaptığı konuşmasında milli birlik ve beraberlik vurgusu yaparak tavsiyelerde bulundu. Kotan, kaymakamlık olarak öğrencilerin yanında olacaklarının altını çizdi. Programda slayt eşliğinde sunum yapan Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Eray Gemici ise yeni kayıt yaptıran öğrencilerin akademik ve sosyal hayata kolay uyum sağlamaları için düzenlenen programda, kampüs hayatı, sportif faaliyetler, öğrenci toplulukları, danışma ve rehberlik imkanları, ders programları, “Erasmus” ve “Mevlana” gibi değişim programları, ulaşım, yemek, kafeterya, kütüphane gibi başlıklarda bilgiler verdi. Fakültede görev yapan hocaların kendilerini tanıtımının ardından akademisyenlerden oluşan grup tarafından müzik dinletisi düzenlendi.

Program, İslahiye Belediyesinin katkılarıyla 500 öğrenciye aşure ikramıyla sona erdi.