İslahiye'de yoğun sis etkili oluyor

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yaklaşık 1 haftadır etkili olan sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yaklaşık bir haftadır etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler ise zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Özellikle gece saatlerinde etkisini daha da arttıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düşüyor. Siste sürücüler farlarını ve dörtlülerini yakıp, hızlarını düşürerek ilerleyebiliyor.

Öte yandan, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinin yanı sıra Gaziantep il genelinde etkili olan sisin hava kirliliğinden kaynaklandığı belirtiliyor