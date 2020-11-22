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İslahiyeliler sokağa çıkma kısıtlamasına uydu

Vakaların artması sebebiyle tüm Türkiye’de hafta sonları 20.

Vakaların artması sebebiyle tüm Türkiye'de hafta sonları 20.00-10.00 saatleri arasında yapılan sokağa çıkma kısıtlamasına Gaziantep'in İslahiye ilçesinde büyük oranda uyuldu.


Vakaların artması sebebi ile yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında saat 10.00‘da bitecek olan kısıtlamaya İslahiye ilçesinde büyük oranda uyuldu. Dün akşam saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri, kentin cadde ve sokaklarında denetimlerini sürdürdü. Vatandaşların kısıtlamaya uymasıyla kentin cadde, sokak ve meydanları sessizliğe büründü. Kısıtlamanın saat 10.00'a kadar süreceği belirtildi.

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