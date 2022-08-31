İşletmelerin salça mesaisi başladı

Gaziantep'te biber salçası üretim tesisleri, vatandaşların salça ihtiyacını karşılamak için yoğun mesai harcıyor. İşletmeler, günlük 20 tona kadar salça üretiyor.

Her sene kışa yetecek kadar salça alan Gaziantepliler, salça imalathanelerine akın etmeye başladı. Özellikle biber hasadı sonrası salça üreticileri de yoğun mesai harcıyor. Salça üreten imalathaneler, kendilerine gelen biberleri çeşitli süreçlerden geçirdikten sonra salçaya dönüştürüyor. Yaklaşık 5 gün güneşte bekletilen salçalar, sahiplerine teslim ediliyor. Sezon sonunun yaklaşmasıyla vatandaşlar kışlık salçasını almak için salça imalathanelerine akın ederken, salça üreticileri ise yoğun mesai harcıyor.

“Yoğun talep alıyoruz”

Vatandaşlardan yoğun talep olduğunu vurgulayan Salça İşletmecisi Mehmet Kaya, “26 yıldır salça işiyle uğraşıyoruz. Sezonumuz açıldı, her sene bu zamanlarda Gazianteplilerin salça telaşı başlar. Biz de burada onlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Salça Gazianteplilerin vazgeçilmezidir. Neredeyse bütün yemeklerinde salça kullanılır. Gaziantepliler salçayı çok seviyor. Onun için her sene bu zamanlarda salçaya yoğun talep oluyor” dedi.

“Yurt içi ve yurt dışından talep alıyoruz”

Yurt içi ve yurt dışından talep aldıklarını ifade eden Kaya, “Almanya, Fransa gibi ülkelerdeki gurbetçilerimiz de gelip bizden salça alıyor. Türkiye'nin birçok kentinden salçamıza büyük bir talep oluyor” şeklinde konuştu.

“Günlük ortalama 20 ton salça üretiyoruz”

Günlük ortalama 20 tona kadar salça ürettiklerini belirten Kaya, “Gaziantep'te küçük aileler bile 100 kilo biber alarak bize getiriyor. Biz de onlar için bunu salça yapıyoruz. 100 kilo biberden 15 kiloya yakın salça çıkıyor. Daha geniş aileler ise 200-250 kiloya kadar salça alıyorlar. Günlük ortalama 15-20 ton arası salça üretimi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“100 kilo biberden 13-14 kilo salça çıkıyor”

100 kilo biberden 13-14 kilo salça çıktığının altını çizen Kaya, “Biberler bize Bursa, Kahramanmaraş, Hatay tarafından geliyor. Tarlada toplandıktan sonra bize geliyor, biz de bunu temizleyip ayıklıyoruz. 100 kilo biber ayıklandığında ortalama 13-14 kilo salça çıkıyor. Bize gelen biberleri önce yıkarız, kadınlar bunun çöpünü temizler. Makinelerde hijyenik bir ortamda teslim ediyoruz, makineden geçtikten sonra güneşe bırakıyoruz. Hava şartlarına göre 7 güne kadar güneşte kalıyor” ifadelerine yer verdi.

“Biberini getiren vatandaşlar kilo başı 2 TL ödüyor”

Biberlerini getirip salça yapmak isteyen vatandaşların kilo başı 2 TL ödediğini belirten Kaya, “Vatandaşlar kendi biberini getirdiğinde onlar için kilo başı 2 TL'ye salça yapıyoruz. Bizden direkt salça almak isteyen vatandaşlara 12 TL'ye satıyoruz” diye konuştu.