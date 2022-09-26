İşlev görmeyen böbreği başarılı ameliyat ile alındı

Karın bölgesinde şişlik, şiddetli ağrı, idrarda kanama ve tansiyon yüksekliği gibi şikayetlerle Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'ne başvuran hastanın muayene bulguları neticesinde böbreğinin işlev göremez hale geldiği tespit edildi. Hasta için hayati tehlike oluşturan böbrek, gerçekleştirilen Laparoskopik Nefrektomi (Kapalı Böbrek Ameliyatı) ile alındı.

Gaziantep'te yaşayan 25 yaşındaki Emrah Bozkurt'un, karın bölgesinde şişlik, şiddetli ağrı, idrarda kanama ve tansiyon yüksekliği şikayetleri vardı. Tedavi olmak için birçok hastaneye gitmesine rağmen şikayetlerinden kurtulamayan Bozkurt, tavsiye üzerine Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'ne başvurdu. Op. Dr. Hilmi Çelik tarafından muayene edilen Bozkurt'un yapılan tahlilleri ve ultrason tetkiki sonucunda bir böbreğinin işlevini yitirdiği ve bu böbreğin karın içinde bağırsakları sıkıştırıp, karaciğere baskı yaptığı saptandı. Bunun üzerine hastanın ameliyat edilmesine karar verildi.

Op. Dr. Hilmi Çelik tarafından gerçekleştirilen Laparoskopik Nefrektomi operasyonu ile Bozkurt'un işlev görmeyen böbreği başarılı şekilde alındı. Ameliyat sonrası ağrıları dinen ve kendisini daha iyi hissettiğini dile getiren Bozkurt, “Beni sağlığıma kavuşturan doktorum ve benimle çok iyi ilgilenen hastane yetkilileri ve çalışanlarına çok teşekkür ederim” dedi.

“Hasta operasyondan 2 gün sonra evine gidebiliyor”

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik ise, operasyonla ilgili şu bilgileri verdi: “Hastamız bize karın bölgesinde şişlik, şiddetli ağrı ve idrarda kanama şikayeti ile geldi. Hastamızın muayene bulguları neticesinde böbreğin birinin işlev göremez hale geldiği, bağırsak ve karaciğere baskı yaptığını tespit ettik. Hastamız için hayati tehlike oluşturan böbreği başarılı bir operasyonla aldık. Şu an sağlık durumu iyi. Laparoskopik Nefrektomi ameliyatının hastalarımız açısından büyük avantajı bulunmaktadır. Bu operasyonda büyük kesiler açmıyoruz. Yaklaşık 1 cm'lik kesiler açarak böbreği uygun aletlere çıkarabiliyoruz. Açık ameliyatlardan sonra oluşabilecek fıtıklaşma riski de ortadan kalkmış oluyor. Laparoskopik olarak gerçekleştirdiğimiz bu ameliyatın daha az ağrı, kısa süreli hastanede kalma ve hızlı iyileşme ile ayağa kalkma gibi konforlu avantajları var. Hasta operasyondan 2 gün sonra evine gidebiliyor. Ülkemizde çoğunlukla üniversite hastanelerinde gerçekleştirilen Laparoskopik Nefrektomi ameliyatını ANKA Hastanesi'nde uygun ve başarılı şekilde yapabiliyoruz. "

Böbrek hastalığının belirtilerinin çoğu zaman fark edilmediğini ve bu nedenle tedavide geç kalındığını söyleyen Üroloji Uzman Op. Dr. Hilmi Çelik, belirtileri ne kadar erken fark eder ve önemserseniz, hastalığın ilerlemesini engeller ve doğru müdahale ile hastalıktan kurtulabilirsiniz uyarısında bulundu.