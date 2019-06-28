İsraf engelleniyor, hayvanlarının karnı doyuyor

Şehitkamil Belediyesinin uyguladığı ‘Bayat Ekmek Toplama' projesi sayesinde her ay tonlarca bayat ekmek çöpe atılmak yerine hayvanlara yem oluyor.

Şehitkamil Belediyesi tarafından 2011 yılında uygulanmaya başlanan ‘Bayat Ekmek Toplama' projesinin kapsamı halkının destekleriyle her yıl biraz daha genişletiliyor. Proje kapsamında apartmanların önüne koyulan bayat ekmek toplama kutuları sayesinde çöpe atılacak bayat ekmekler toplanıyor. Özellikle yaz ve kış aylarının olumsuz hava şartlarında doğada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının doyurulması için ilçenin farklı noktalarına bırakılan yem ve içecek kapları sayesinde sokak hayvanlarının karnı doyuyor.

Çok iyi bir uygulama

Projenin uygulanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle sakini Mehmet Kuşoğlu, “Şu anda yapılan uygulamayı yerinde gördüm. Allah; belediyemizden, görevli kişilerden razı olsun. Burada hayvanların yemini, suyunu veriyorlar. Mahalle sakinleri de evinden yiyecek ve su getiriyor. Çok iyi bir uygulama. Şehitkamil Belediyemizin yaptığı bu uygulamadan çok memnunuz. Allah, kendilerinden razı olsun” ifadelerini kullandı.