SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Hastanesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonunda 26 Kasım 2018 Pazartesi günü 14:00 - 16:00 saatleri arasında düzenlenecek panelde, Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu“İştahsız Çocuklarda Tanı ve Tedavi Yaklaşımları” konusunu anlatacak.

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi Funda Esin Fakılı'nın “Vaka Sunumları” yapacağı panele, dileyen herkes davetiyesiz katılabilecek.