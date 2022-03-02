İstanbul Galataport'taki tek Gaziantepli firma Antepsan baklava

Antepsan Kuruyemiş ve Baklava, İstanbul'un en önemli cazibe merkezlerinden olan Galataport İstanbul'da şube açtı. Yeni şubesiyle Gaziantep lezzetlerini İstanbul'a taşıyan Antepsan Baklava ve Kuruyemiş, İstanbul Galataport'ta yerini alan tek Gaziantepli firma olurken, yerli ve yabancı lezzet severlere hizmet etmeye başladı.

Gaziantep'te faaliyet gösteren Antepsan Kuruyemiş ve Baklava, İstanbul'un en önemli cazibe merkezlerinden olan Galataport İstanbul'da yerini alarak modern bir şube açtı. Yeni şubesiyle baklava başta olmak üzere çeşit çeşit Gaziantep lezzetini Galataport şubesiyle İstanbul'a taşıyan Antepsan Baklava ve Kuruyemiş, yerli ve yabancı lezzet severlere hizmet etmeye başladı. Antepsan olarak İstanbul'un en önemli cazibe merkezlerinden Galataport İstanbul'da yerlerini alarak Gaziantep lezzetlerini İstanbul'a taşıdıklarını söyleyen Antepsan Kuruyemiş ve Baklava Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bakır ile Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bakır, "Antepsan Kuruyemiş ve Baklava olarak İstanbul'un en önemli cazibe merkezlerinden Galataport İstanbul'da yerimizi aldık. İstanbul Galataport'ta yerini alan tek Gaziantepli firma olduk. Galataport'taki yeni ve modern şubemizle baklava başta olmak üzere çeşit çeşit Gaziantep lezzetini İstanbul'a taşıyoruz. Yeni şubemizle İstanbul'daki vatandaşlarımız ile Galataport'a akın eden yabancı turistlere hizmet vereceğiz” ifadelerini kullandılar.