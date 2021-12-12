İstanbul lezzetlerine Gaziantep damgası

'Geçmişten Günümüze İstanbul Lezzetleri' kitabında Gaziantep mutfak kültürü ve gastronomisini kaleme alan Anadolu Mutfağını Araştırma Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanı Tahir Tekin Öztan, İstanbul'da gerçekleştirilen kitap tanıtımında kitap severlerin ilgi odağı oldu.

Anadolu Mutfağını Araştırma Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanı Tahir Tekin Öztan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan “Geçmişten Günümüze İstanbul Lezzetleri” kitabında yer alan Gaziantep yemekleri bölümünü yazdı. Gaziantep yemek kültürünün bütün ayrıntılarıyla tanıtıldığı bölümde kentin bir çok yemek çeşidi hakkında da bilgiler verildi. İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen kitap lansmanına katılan Tahir Tekin Öztan, diğer editörlerle birlikte kitapseverler için kaleme aldığı bölümleri imzaladı.

Gaziantep mutfak kültürü ve gastronomisi hakkındaki soruları da yanıtlayan Tahir Tekin Öztan, “Gaziantep'in her anlamda tanıtımı için bütün platformları değerlendirmeye çalışıyoruz. Özellikle kentimizin lezzetlerini tanıtmak ve Gaziantep'in gastronomi turizminden hak ettiği payı alabilmesi yönünde gerek yurt içi gerekse yurt dışı platformlarda gerek söyleşilerimiz ve sunumlarımızla gerekse kaleme aldığımız kitaplarımız ve makalelerimizle tanıtarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan ve editörlüğünü usta kalem Merin Sever'in yaptığı Geçmişten Günümüze İstanbul Lezzetleri kitabında yer alan Gaziantep lezzetleri bölümünü kaleme alarak görseller eşliğinde eserde yer almasını sağladık. Elbette İstanbul adeta küçük Anadolu gibi. Bütün illerimizden vatandaşlarımız var. Farklı illerden gelen vatandaşlarımız da kendi illerinin kültürlerini yaşatmak, lezzetlerini tanıtmak için çalışmalar içerisinde. Burada Gaziantepliler farklı bir yerde. Çünkü Gaziantepliler yemeklerini İstanbul'da markalaştırdığı restoranlarında ve lokantalarında tanıtıyor. Kitaba emeği geçenleri kutluyor, bizlere gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

İçinde İstanbul da var, Gaziantep de var

İBB Yayınları'ndan çıkan “Geçmişten Günümüze İstanbul Lezzetleri”, Antik Yunan ve Bizans'tan Osmanlı Saray Mutfağı'na, şehrin geleneksel yemeklerinden sonradan eklenen lezzetlere uzanan yazı ve söyleşileriyle hem İstanbul'un mutfak tarihini ele alıyor hem de bu şehrin kucaklayarak benimsediği farklı coğrafyaların mutfaklarını, alanlarının uzmanlarından aktarıyor. Toplam 18 yazı ve 12 söyleşiden oluşan eser, özel çekilmiş fotoğrafları ve arşivden derlenen zengin görselleriyle de dikkat çekiyor. 520 sayfalık kitap, İstanbul gibi kozmopolit bir şehrin mirasını yansıtan, renkli ve kapsayıcı bir yemek kültürü hazinesi olarak dikkat çekiyor.