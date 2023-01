İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan siyasetçiye Türk avukattan suç duyurusu

İsveç'te Kuran-ı Kerim yakan Danimarkalı siyasetçi ve avukat Rasmus Paludan hakkında bir Türk avukat tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Gaziantep Barosu'na kayıtlı avukat Ramazan Hakan Urul, İsveç'in başkenti Stockholm'de Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı siyasetçi ve avukat Rasmus Paludan'a sert tepki gösterdi. Avukat Urul, Rasmus Paludan'ın Türk Ceza Kanunu'na göre "Dini aşağılama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlarını işlediğini belirterek, Ankara cumhuriyet Başsavclığı'na suç duyurusunda bulundu. Gaziantep Adliyesi'ne verilen ihbar dilekçesinde, "Şikayet edilen şahıs İsveçli politikacı olarak kendisini adlandırmışsa da ifade özgürlüğü çerçevesinde olmamasına rağmen 21.01.2023 tarihinde, milyarlarca insanın inandığı dinin kutsal kitabını fütursuzca yakarak, yukarıda atılı suçları işlediği kanatindeyiz. Zira o günden bu yana gerek, siyasiler ve gerekse toplumun bir kesiminden insanlar sosyal tepkilerini dile getirse de, hukukan yaptığının bir suç olduğu düşüncesiyle iş bu suç ihbar dilekçesini sunma zaruriyeti hasıl olmuştur. Şikayet edilen bahsi konu eylemin Türk Ceza Kanununca da suç kabul edildiği tartışmasızdır. Kutsal kitabını saygısızca yaktığı dinin bir mensubu olarak da şüphelinin iş ve eyleminin hukuken cezai karşılığını bulması adına sayın savcılığımıza müracaat ederiz" ifadeleri yer aldı.

Başvurusu kabul edilen avukat Urul, "İsveç'te sözde kendisini siyasi olarak tanıtan Rasmus Paluda'nın kutsal kitabımızda milyonlarca hatta milyarlarca Müslümanın en kutsalı, kitabımızı yakması olayından dolayı Gaziantep Adliyesine suç duyurusunda bulunduk. Nitekim toplumun her kesiminden her türlü insan ses yükseltmiş olsa da bunun bir cezai karşılığı da olmalıydı. Biz bu saygısız ifade özgürlüğünün hiçbir suretle içerisinde yer almayan sözde siyasi Rasmus Paluda'nın eylemi karşısında da sessiz kalamazdık. İsveç'te sözde kendisini siyasi olarak tanıtan Rasmus Paluda'ın kutsal kitabımızda milyonlarca, hatta milyarlarca Müslümanın en kutsalı, kitabımızı yakması olayından dolayı Gaziantep Adliyesine gelerek suç duyurusunda bulunduk. Nitekim toplumun her kesiminden her türlü insan ses yükseltmiş olsa da bunun bir cezai karşılığı da olmalıydı. Biz bu saygısız, ifade özgürlüğünün hiçbir suretle içiresinde yer almayan sözde siyasi Rasmus Paluda'nın eylemi karşısında da sessiz kalamazdık. Bunun bir cezai karşılığı olması adına da gereken şikayet ve ihbar dilekçemizi sunarak başvurumuzu da yaptık. Başsavcılık tarafından başvurumuz kabul edildi. Tüm Müslümanların ve Türk toplumunun da içi müsterih olsun ki biz bu işin takipçisi olacağız, biz bu işin takibini bırakmayacağız. Rasmus Paludan isimli sözde siyasinin bu ahlaksız mesnetsiz ve ifade özgürlüğüne sığmayan eylemi de kendisini yanına kâr kalmayacak, cezai karşılığını bulacaktır. İlgili savcımız ile görüştüğümüzde ilgili savcımız da kendisi hakkında tüm yasal eylemleri yapacağını söylemiştir. Biz burada yapmış olduğumuz bu hukuki başvurunun da bilinmesini istedik" diye konuştu.