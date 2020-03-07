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İşyeri hırsızları güvenlik kamerasında

Gaziantep’te 3 farklı işyerinde hırsızlık yapan şahıslar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te 3 farklı işyerinde hırsızlık yapan şahıslar güvenlik kamerasına yansıdı. 2 hırsız polis tarafından yakalandı.


Gaziantep polisi, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde 3 farklı iş yerinde hırsızlık yapan 2 kişiyi tespit etti. Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlar polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden birinin yağma suçundan cezaevinde tutuklu bulunduğu anlaşılırken, diğer şüpheli ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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