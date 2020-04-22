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İşyeri hırsızları yakalandı

Gaziantep’in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 3 işyerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 3 işyerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.


08-15-17 Nisan tarihlerinde Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde meydana gelen 3 işyerinden hırsızlık olayı ile ilgili olarak Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu 3 şüpheli yakalandı. Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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