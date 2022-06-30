İhlas Haber Ajansı

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İşyerinden klima ve motosiklet çalan hırsızlar kamerada

Gaziantep’te bir işyerinden klima, motosiklet ve malzeme çalan hırsız yakalandı.

Gaziantep'te bir işyerinden klima, motosiklet ve malzeme çalan hırsız yakalandı. Hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.


Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesinde bulunan bir işyerinden klima, motosiklet ve malzeme çalan S.A.T isimli şüpheli yakalandı. Hırsızın malzemeleri çalma anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanan şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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