İtfaiye erinin karga ile imtihanı

Gaziantep'te ağaçtaki yuvadan düşen yavru kargalara yardım etmek isteyen itfaiyeciler ve gazeteciler, anne ve baba karganın hışmına uğradı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı üzerinde bir çam ağacında bulunan 4 yavru kargadan 2'si ağaçtan yere düştü. Ağacın hemen karşısında bulunan bir plazadaki çalışanların yavrunun düştüğünü fark etmesi üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yerde buldukları kargaya yardım etmek isteyen vatandaşlar, anne ve baba kargaların saldırısına uğrayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye erleri, 2 yavru kargayı bularak yuvasına bırakmak istedi. İtfaiye eri, yavrulara yaklaştığı anlarda anne ve baba kargaların saldırısına uğradı. Yangınlarda bile bu kadar zorlanmayan itfaiye eri, tek tek bulup yakaladığı yavruları önce açık alana taşıdı. Daha sonra itfaiye aracının merdiveni yardımıyla yavruları, düştüğü yuvaya koydu. İtfaiye eri, yavruları yuvasına koyduğu esnada de diğer kargaların hışmına uğradı. Elindeki yavru ile merdivendeki sepete binen itfaiye eri, kargaların saldırısı nedeniyle sepet içerisinde çömelerek durabildi.

İtfaiye erinin kargayla imtihanı, kimi zaman komik anlara kimi zaman ise korkutan görüntülere sahne oldu