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İtfaiye yavru köpek için seferber oldu

Gaziantep’te kapalı bir iş yerinin çatısında mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Gaziantep'te kapalı bir iş yerinin çatısında mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.


Gaziantep'te 25 Aralık Sanayi Sitesi'ndeki kapalı bir iş yerinin çatısında acı içinde bir köpeğin havladığını duyan esnaf, hayvanseverden yardım istedi. Kızgın sac levha üzerinde acı içinde havlayan yavru köpeğe ulaşamayan yardım severler, itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri binaya çıkarak mahsur kalan yavru köpeği kurtardı. Saatlerce sıcağın altında kalmaktan yorgun düşen yavru köpeğe hemen şırıngayla su verildi. Cahide Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş, “Geldiğimizde sokağa çıkma yasağı nedeniyle aç susuz bırakılan canlar ve daha gözleri yeni açılmış annesiz bir yavru ile karşılaştık. Bu yavrumuz 14 günlük gibi. Daha çok küçük. Belli ki, annesinden ayrılmış. Henüz yürüyemiyor bile. Sürünerek sacların üzerine düştüğünü tahmin ediyoruz. Yavru, damda kızgın saçların üzerinde ağlıyormuş. Duyarlı bir kardeşimiz derneğimize haber verdi. İtfaiyeye haber verdik, kısa sürede geldikleri için minnettarız. Mutlu sonla bitti kurtarma hikayesi. Ama daha niceleri görmezden geliniyor. Lütfen aşırı sıcaklarda can dostlarınızı susuz bırakmayın. Mutlaka bıraktığınız yer gölge olsun. Bu canlar oyuncak değil. Onların da ihtiyaçları var. Bakamayacaksanız sahiplenmeyin. Özellikle yavruları annelerinden ayırmayın” dedi.


Yavru köpek onu fark eden ve kurtarılması için çabalayan esnaf tarafından sahiplenildi.

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