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İtfaiyeden ‘kuzu' operasyonu

Gaziantep’te, kayalıkların arasına düşen kuzu itfaiyeyi harekete geçirdi.

Gaziantep'te, kayalıkların arasına düşen kuzu itfaiyeyi harekete geçirdi. Kuzu, ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.


Yavuzeli ilçesine bağlı Akbayır Mahallesi'nde koyunlarını otlatan bir çoban itfaiye ekiplerini arayarak bir kuzusunun kayalıkların arasına düştüğü ihbarında bulundu. Kurtarma için harekete geçen ekipler 2 metre boşlukta olduğu tespit edilen kuzu için çalışmaya başladı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından güçlükle kurtarılan kuzu sahibine teslim edildi.

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