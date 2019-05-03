İtfaiyeden “Yangın Güvenliğinin Önemi” Konferansı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda gerçekleştirdiği ‘Yangın Güvenliğinin Önemi ve Güncel Yangın Güvenlik Sistemleri' konulu konferans ile personelini güncel yagın mevzuatlarında bilgilendirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın ev sahipliğinde, A Yangın Firmasının katkılarıyla gerçekleştirildi. Çeşitli kurumlardan çok sayıda kişinin katıldığı konferansın açılış konuşmasını İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz yaptı. Yangın güvenliğinin önemine vurgu yapan Yılmaz, bu tür eğitimleri önemsediklerini ifade etti. Konferansta A Yangın Firma Yöneticisi Erdinç Ekmekçioğlu, ‘Yangın Sistemleri Yerli Üretimler ve Genel Bilgilendirme' konusunda, Teknik Eğitim Uzmanı Büşra Gürses, ‘Algılama Sistemleri' konusunda, Makine Mühendisi Muammer Uran ise, ‘Gazlı Söndürme Sistemleri' konusunda sunum gerçekleştirdi.

Programın ardından katılımcılara uygulamalı olarak güvenlik sistemleri tanıtıldı.