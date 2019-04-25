İTÜ mezunları Gaziantep'te buluştu

Toplantısını Gaziantep İTÜ Mezunları Derneğinin ev sahipliğinde yaptı.

Gaziantep İTÜ Mezunları Dernek Başkanı Dr. Şafak Hengirmen Tercan toplantıda yaptığı konuşmada, “İTÜ Mezun Dernekleri Platformu, ülkemizin gururu ve en köklü eğitim kurumlarından biri olan İstanbul Teknik Üniversitesinin mezunlarının oluşturduğu bir platformudur. İTÜ'lü dernekler olarak Üniversitemiz ile mezunlar arasındaki diyaloğu sağlamak, geleceğimiz için birlikte ortak bir rota çizmek, ortak hedefler tespit etmek ve bu doğrultuda projeler üretmek amacıyla kurulmuştur. Platform her yıl bir ilde toplanarak İTÜ'nün, öğrencileri ve mezunları için fikir alış-verişi yapmakta, yapılan aktiviteleri ve “iyi uygulama örnekleri”ni birbiriyle paylaşmaktadır. Mezun Dernekleri ve İTÜ arasındaki bağı kuvvetlendirmek ve işbirliğini artırmak amacıyla bağış ve burs organizasyonları yapmaktadır. Gerektiğinde ülkemizdeki bazı teknik ve teorik konularda da yuvarlak masa toplantıları yapmakta ve sonuç bildirgelerini İTÜ Rektörlük ve/veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşmaktadır. İTÜ'nün Türkiye'nin kalkınmasında ve gelişmesinde çok önemli görevi olduğunu biliyoruz ve bu görevimizi hep birlikte güçlü bir Sivil Toplum hareketi olarak yapıyoruz” dedi.

Toplantıya İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden olmak üzere 7 Dernek katıldı. Ayrıca İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Aydın İTÜ'yü temsil etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İTÜ Mezunları Platform katılımcılarına verdiği yemekte kendisinin de bir İTÜ Mezunu olduğunu, bu nedenle bu toplantının Gaziantep'te yapılmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Ayrıca mezunların topluma faydalı faaliyetlerinin devam edebilmesi için yapılacak dernek merkezinin hayata geçirilmesinde destek vereceğini bildirdi.

Toplantıya katılan Dernekler Gaziantep'e hayran kaldıklarını ve çok faydalı bir toplantı geçirdiklerini bildirdiler.