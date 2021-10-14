İYİ Parti'de istifa şoku

İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz'i sert sözlerle eleştirerek istifa ettiğini resmen duyurdu.

İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu parti binasında düzenlediği basın toplantısıyla istifa ettiğini duyurdu. Hocaoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz'in kendilerine doğru dürüst randevu dahi vermediğini söyleyerek, Vekilin Gaziantep'e gelip gittiğini sosyal medyadan öğrendiklerini ifade etti. İl Başkanı Hocaoğlu, istifa gerekçesinin ise, rakiplerinin rallide Audi, BMV gibi lüks araçlara bindiğini kendilerinin Hacı Murat olarak bilinen Murat 124 marka otomobile bindiğini, bu koşullarda yarışmasının mümkün olmadığını söyledi. Durumu genel merkeze bildirerek kendisine revize için tam yetki istediğini verilmiyorsa da istifa edeceğini söylediğini anlatan Hocaoğlu, merkezin de istifasını duyurduğunu kaydetti.

Hocaoğu, rakipleriyle mevcut şartlarda yarışmanın mümkün olmadığını ifade ederek, “Ben göreve geldiğimde bir iddiam vardı. Ben Gaziantep'te İYİ Partiyi birinci parti Millet İttifakını iktidar yapacağım dedim. Bunun için Genel merkezimize şunu ilettim. Bizim teşkilatlarımızda revize gerekiyor. Mevcut ilçe teşkilatlarımız ve il teşkilatlarımız Gaziantep'i iktidara taşıyacak yapıda değildir. Yani ralliye çıktığınızda platformdaki arabalar Audi, BMV, Mercedes sizin altınızdaki araba Murat 124 ise bu yarışı başından kaybedersiniz. Ben bu arabayı değiştirmek istedim. Sadece yetki istedim. Yetki vermezseniz bu teşkilat ve yapıyla Gaziantep'te Cumhur İttifakını deviremeyiz diyerek azlimi istedim. Bunu teşkilat başkanıma sundum. Ya yetkiyi duyur ya da istifamı dedim. İstifamı duyurdu” şeklinde konuştu.

“Vali ve Belediye Başkanı'na teşekkür”

Oğuz Hocaoğlu açıklaamasında, Gazaintep Valisi Davut Gül ve Ak Partili Gazaintep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e de teşekkür ederek, ''15.07.2019 tarihinde İl başkanlığı görevine geldim. Görev süresince kırdığım herkesten helallik istiyorum. Kendisiyle çalışma imkanı bulduğum Gaziantep Valisi Davut Gül'e sonsuz teşekkür ediyorum. Valimiz Gaziantep ve ülkemiz için bir kazançtır. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin tüm eleştirilerimize rağmen nezaketini bozmayarak özel gün ve toplantılarda bürokrasinin gereğini yaptığı için teşekkür ediyoruz. Ben İYİ Parti İl Başkanlığı görevinden ayrıldım” dedi.

“Milletvekili Filiz'in Gaziantep'e geldiğini sosyal medyadan öğreniyoruz”

Hocaoğu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz'i sert sözlerle eleştirerek, “Bakın vekilimiz hala yok, nerede olduğunu bilmiyoruz. Gaziantep'e gelip gittiğini sosyal medyadan duyuyoruz. Gaziantep'in il başkanı istifa sunuyor, herkes arıyor ama şehrimin ve partimin milletvekili aramıyor. Randevu istiyoruz arkadaşının bürosunda randevu veriyor. Ben genel başkanıma, 'Milletvekili Hüseyin Filiz'i üzmemek için yoruldum' dedim” diye konuştu.