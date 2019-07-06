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Jamelle Hagins Gaziantep Basketbol'da

Gaziantep Basketbol, Amerikalı pivot Jamelle Hagins’i kadrosuna kattı.

Gaziantep Basketbol, Amerikalı pivot Jamelle Hagins'i kadrosuna kattı.


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol 1990 doğumlu 2,06 cm boyundaki ABD'li pivot Jamelle Hagins ile anlaşmaya vardı. Amerikalı oyuncuyla 1 yıllık anlaşma sağlayan Gaziantep ekibi resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 29 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu.


Geçtiğimiz sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Afyon Belediyespor forması giyen Jamelle Hagins oynadığı 18 maçta 11.5 sayı, 3.8 ribaund ve 1.6 asist ortalamaları tutturmuştu.

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