Jandarma Alay Komutanı Bekmez'den Rektör Gür'e ziyaret

Dr. Ali Gür'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında Alay Komutanı Albay Bekmez'i bilgilendiren Rektör Gür, Gaziantep Üniversitesi'nin dünyanın 104 ülkesinden 4 bin 200 yabancı öğrenciye ev sahipliği yapan uluslararası bir üniversite olduğunu, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere Türkiye'nin üç dilde eğitim yapan tek üniversitesi olduğunu belirterek, “Türkiye'de ilklere imza atan üniversitemiz, geçtiğimiz günlerde de Suriye'de üç fakülte açarak buradaki gençlere eğitim kapısını araladı. Dünya'da birbirine düşman ülkelerin öğrencileri, üniversitemiz sıralarında dostça, kardeşçe eğitimlerini sürdürmektedir. Yani, Gaziantep Üniversitesi gerek kaliteli eğitim, gerekse huzuruyla barışın ve kaliteli eğitim ve başarının adresidir” dedi.

Kayseri İl Jandarma Alay Komutanlığı'ndan Gaziantep İl Jandarma Alay Komutanı olarak atanan Jandarma Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez ise, “Gaziantep konumu itibarıyla hareketli bir yerde olmasına rağmen, huzur ve barışın hakim olduğu bir kentimiz. Gaziantep'in üniversitesi olan Gaziantep Üniversitesi de huzurun, kardeşliğin hakim olduğu bir üniversite. Sayın rektörümüz ve üniversite yönetimi ile her zaman sıkı ilişkiler içinde olarak bu huzurun hakimiyetinin devamını sağlayacağız” diye konuştu.