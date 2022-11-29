Jandarma aranması bulunan 83 şahsı yakaladı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından Kasım ayı içerisinde yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 83 şüpheli şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kasım ayı içerisinde adli makamların koordinesiyle çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çok sayıda operasyon yaptı. Yapılan operasyonlar neticesinde yağma suçundan haklarında 5 ile 9 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, hırsızlık suçundan haklarında 4 ile 7 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli, nitelikli dolandırıcılık, cinsel taciz ve tehdit suçlarından hakkında 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli ve çeşitli suçlardan haklarında aranma kaydı bulunan 75 şüpheli olmak üzere toplam 83 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerden 10'u tutuklandı

Gözaltına alınan 83 şüpheliden 10'u sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.