Jandarma boş araziye saklanmış 1 kilo eroini ele geçirdi

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarına yönelik operasyonunda boş arazide taşların arasına gizlenmiş halde 1 kilo 175 gram eroin ile 129 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyon sonucunda hakkında yasal işlem yapılan 33 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adli makamların koordinesiyle 8-14 Haziran 2023 tarihleri arasında kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çok sayıda operasyon yaptı.

1 kilo 175 gram eroin ele geçirildi

Yapılan operasyon sırasında boş arazide hassas burunlu dedektör köpek destekli aramada taşlar arasına gizlenmiş 1 kilo 175 gram eroin ele geçirildi. Operasyonlarda yapılan diğer aramalarda ise 129 adet akıllı cep telefonu, 25 gram metamfetamin, 15 gram esrar, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet tarihi eser ele geçirildi.

1 şüpheli tutuklandı

Operasyon sonucunda toplam 30 olaya müdahale edilerek 33 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 1'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.