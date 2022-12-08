Jandarma, çeşitli suçlardan aranan 7 şahsı yakaladı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ve aranma kayıtları bulunan 7 şüpheli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Adli mercilere sevk edilen 7 şahıstan 6'sı tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması amacıyla adli makamların koordinesiyle çok sayıda operasyon yaptı. İcra edilen operasyonlar neticesinde silahla tehdit suçundan hakkında 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 14 ayrı suç kaydı bulunan 1 şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 4 ayrı suç kaydı bulunan 1 şüpheli, esrar elde etmek için kenevir ekme suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan hakkında arama kaydı bulunan 1 şüpheli, dolandırıcılık suçundan hakkında arama kaydı bulunan 1 şüpheli, birden fazla kişi tarafından birlikte konutta veya eklentilerinde beden ve ruh bakımından kendini savunmayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma suçundan hakkında arama kaydı bulunan 1 şüpheli olmak üzere toplam 7 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltındaki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.