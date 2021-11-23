Jandarma uyuşturucu satıcısı ve kaçakçılara göz açtırmıyor

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, 15-21 Kasım 2021 tarihleri arasında uyuşturucu satıcısı ve kaçakçılara yönelik yaptıkları operasyonlar sonucu; 131 gram metamfetamin, 15 gram kubar esrar, 23 adet uyuşturucu hap, bin 874 paket kaçak sigara, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet dedektör, 741 adet sahte altın ele geçirdi. Olayla ilgili 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.