Jandarmadan dev operasyon: 57 gözaltı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu sonucunda çok miktarda uyuşturucu madde ile kaçak malzeme ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 57 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13-20 Ekim 2022 tarihleri arasında adli makamların koordinesiyle kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele operasyonları yaptı.

Çok miktarda uyuşturucu madde ile kaçak malzeme ele geçirildi

İcra edilen operasyonlar sırasında yapılan aramalarda; 3 kilo 100 gram esrar, 2 bin adet ecstasy hap, 200 gram metamfetamin, 10 gram eroin, 2 adet hassas terazi, 16 adet uyuşturucu kullanma aparatı, bin 75 litre kaçak/sahte alkol, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 14 adet fişek, 24 adet cep telefonu, 28 adet senet, 10 bin adet sahte 100 dolar, 6 bin 500 TL suçtan elde edilen gelir ve 1 adet sahte plaka ele geçirildi.

Gözaltına alınan 57 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Operasyon sonucunda toplam 52 olaya müdahale edilerek, 57 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4'ü tutuklandı.